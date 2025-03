Külma sõja ajal olid need raadiojaamad paljudele eestlastele ainsaks kanaliks vabasse maailma. Kui põhjaeestlased võisid veel vaadata Soome televisiooni, siis lõunaeestlased pidid leppima nende raadiokanalitega. Ent kui Soome televisioon kajastas Nõukogude Eestit väga harva, tegid need raadiokanalid seda palju sagedamini. Põhiline oli tunda, et meid poldud siin maailma nurgas unustatud. Ja inimesed kuulasid, seda vaatamata segajatele, mis muutsid nende raadiojaamade saated tihtipeale katkendlikeks ja kähisevateks.

Ameerika toetatud raadiojaamadel oli külma sõja lõppemisel suur mõju. Eeskätt selle tõttu, et vaatamata Nõukogude Liidu püüetele punaimpeerium võimalikult palju hermeetiliselt välismõjude eest sulgeda ja tekitada siinkandis mingisugune alternatiivne eluviis, teadsid inimesed ikkagi, et vaba, inimväärne elu on võimalik. See andis neile julgust ja lootust võidelda oma vabaduse eest.