Erinevad mõttekojad, poliitikud ja militaarspetsialistid on hoiatanud, et kui Ukraina sõda lõpeb Venemaale meelepärasel viisil, siis pole välistatud, et mõne aja pärast ründab Venemaa läänt. Kasvõi selleks, et testida NATO artikkel 5 toimimist. Kui täna Ukraina rindel olevatest umbes 600 000 sõdurist tuuakse ära vaid pooled, siis enamik nendest paigutatakse just Venemaa läänepiirile ehk Balti riikide, Poola ja Soome piiride taha.