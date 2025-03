KADRI PAAS Vana valitsuse uued valed

Praegusel nn koalitsioonikõneluste näidendil ei ole mõtet peatuda, see on humoresk. Jätkub senine, riigikaitseinvesteeringutega venitav, Kremli-ohtu alahindav ja maksumaksjaid kurnav vasakpoolne poliitika, maksud ja aktsiisid tõusevad, teed lagunevad ja automaks jääb kehtima – sellest ei tehta isegi enam juttu ja see kerkib paari aasta pärast veelgi. Kuigi Eesti 200 lubas enne valimisi kindlas kõneviisis, et automaksu ei tule ja Reformierakond veel resoluutsemalt, et maksud ei tõuse.