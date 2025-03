1940. aastal, kui nõukogude väed Eesti okupeerisid, oli propaganda selgelt äratuntav. Punast värvi plakat, sirp ja vasar. «Kõneleb Moskva,» ütles hääl raadiost, vene keeles. 2025. aastal on vene mõjutustegevus taas intensiivne, kuid mis on teisiti? Absoluutselt kõik. Moskva ei ütle enam, et tegelikult kõneleb tema. Moskval on tarvis, et tema mõtted tunduksid meile meie enda omad.