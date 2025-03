RAINER SAKS USA üritab vaikselt välja tagurdada president Trumpi antud lubadusest

Ušakov tuli välja teatega, et valmistatakse ette Venemaa ja USA presidentide kohtumist. Lisaks teatas ta, et vaherahuettepanekut käsitletakse Venemaal kui katset relvastada ja ümber grupeerida Ukraina vägesid. Ušakovi avaldus peaks siis olema selline mõõdetud katse heidutada USAd loobuma edasistest rünnakutest Jeemenis ja Iraani vastu laiemalt. Näib, et minister Lavrov ei suutnud riigisekretäri kõnele improviseeritult vastata, mis omakorda viitab, et rünnakud Jeemenis tulid Venemaa juhtkonnale üllatusena.