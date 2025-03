Raul Eamets Trump võiks saada Karl Suure auhinna ja Keynes rõõmustab

J. M. Keynes tunneks praegu rõõmu, kui ta näeks, mis Euroopa majanduses toimub ja mis plaane tehakse. Keynesi võib pidada eelmise sajandi ilmselt kõige mõjukamaks majandusteadlaseks. Tema raamat «Üldine hõive, intressi ja raha teooria» («​The General Theory of Employment, Interest and Money») oli epohhiloov mitmele põhjusel. Esiteks tähistab see teos makroökonoomika kui distsipliini algust, teiseks näitas Keynes, et sügava kriisi ajal ei saa turud ise hakkama, vaid vajavad riigipoolset tuge ja turgutamist. See lähenemine vastandub nn klassikalisele koolkonnale makroökonoomikas, mille järgi turg paneb kõik ise paika ja riik peaks sekkuma nii vähe kui võimalik.

Kuidas siis Keynesi teooria ja Euroopa tänane majanduspilt haakuvad? Euroopa majandusmootor Saksamaa on hädas, sest varem toiminud majandusmudelid enam ei tööta. Pean silmas odavat Vene gaasi ning seda, et Hiina on väga jõuliselt tunginud valdkondadesse, kus Saksamaa mängis esimest viiulit – näiteks autotööstusse. Selleks, et majandus uuesti järje peale saada, peavad riigid end kokku võtma ja midagi drastiliselt muutma. Nüüd tuleb mängu USA president Donald Trump. Nagu märgib Financial Times (FT) oma ülevaateartiklis, ei ole sugugi kindel, kas Trump saab Nobeli preemia, küll aga võiks talle anda Karl Suure auhinna. Viimast antakse inimesele, kes on andnud suurima panuse Euroopa Liidu ühtsusesse või selle tugevdamisse.