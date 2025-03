JUHTKIRI Midagi on mäda meie moonaostuga

Tulles tagasi Eestisse, midagi on jätkuvalt ja veelgi mädam siinses riigis ning konkreetselt on midagi mäda meie relvastumisega. Ukrainlased on meile tublisti aega ostnud ning nad on seda teinud ka meie relvaabiga, suurtükkide ja moonaga. Selle annetamise otsus on olnud õige. Kuid järgnenud relvahangete protsessiga ei saa kuidagi rahule jääda. Ehkki ka pühapäevastes pressiteadetes näitas Hanno Pevkur ennast kui tublit ja tegusat meest, kes juba järgneva nädala teisipäeval tutvustab valitsusele tellimuste ja raha juurdehankimise kava, jääb siiski õhku kahtlus, et me oleme täpselt samas kohas, kus me olime läinud aasta keskel.