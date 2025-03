Kaitseväe juhatajad on juba ammu rääkinud vajadusest laskemoona järele. Kaitseminister Hanno Pevkurile oli see jutt nagu hane selga vesi. Nagu näha, on ka täna. Kaitseministeeriumi endine kantsler Kusti Salm kirjutab oma sotsiaalmeedias: «Fakt on see, et tänaseks on kaitseminister KVJ sügisesest nõuandest ära tellinud laskemoona null euro eest ja minu arvates on see tänases olukorras täielikult vastutustundetu. Eesti jaoks on tegemist absoluutselt eksistentsiaalse küsimusega.»