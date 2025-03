Paraku on karta, et sel korral valitsuse uuendamisest Reformierakonnale kasu ei sünni, vaid vastupidi. EE200st võib saada piltlikult öeldes veskikivi jala küljes, mis hakkab Reformierakonda põhja kiskuma. Sest Eesti 200 on elav poliitiline laip – soliidse esindusega riigikogus, kuid praktiliselt ilma igasuguse toetuseta rahva seas. Usalduse kaotuses on nad täiel määral ka ise süüdi. Ning arvestades, et järgmistel valimistel tuleks konkureerida puhta mainega Parempoolsetega, ei ole EE200-l lootust valimiskünnist ületada.