JÜRI KOTŠINEV Kodukandi omakaitse

Sellel särgil oli vanaaegne foto indiaanlastest ühest Ameerika Kaljumäestiku suguharust. Mehed olid vanaaegsete musketitega – eestlaetavate siledaraudsete tulirelvadega. Tekst selle pildi all oli – «Homestead selfdefense, since 1492». See tekst andis teada, et kodukandi omakaitse oli Ameerikas alanud aastal 1492, kui Kolumbus jõudis Kariibi mere saarteni. Pilt koos tekstiga moodustas väga lakoonilise sõnumi.

Kujutasin peale nähtut endale elavalt ette, et Eestit puudutav ajalooline reklaamsärk sõnumiga vajadusest kaitsta kodukanti oleks olnud veelgi kaugemast ajast. Särgil oleks võinud olla muistne maavanem Lembitu, tema vend Õnnelemb ning kaaskondsed Vootele ja Manivald. Aasta selle pildi all oleks 1217, kuupäev 21. september. Tekst oleks – «Kaitseme siseturgu välisinvestorite eest!» Teine tekstivariant oleks «Kus on Ugandi mehed?» Ugandi mehed olid sageli vastu teistele muinaseesti maakondadele. Huvitav on see, et samal ajal Eestimaast palju maad ida pool tegelesid Tšingis-khaani väepealikud Subedei ja Džebe mongolite vallutusretkede juhtimisega.