VAMBOLA PAAVO Aitab eksperimentidest

Valitsus jätkab panustamist kliimaneutraalsusele ning roheenergiale. USA president Donald Trump on lennutanud kliimaleppe prügikasti. Ameerika Ühendriigid, Venemaa, India ning Hiina jätkavad CO2 paiskamist ilmaruumi ega tee kuulmagi heidete vähendamisest.

Euroopa Liidust tuleb rohehullusega üks rumalus teise järel. Plaan keelata ahiküte põrkas õnneks Poola ja Tšehhi tugevale vastuseisule ning pandi mõneks ajaks kalevi alla. Meie üritame olla rohepöörde võidujooksu esireas ja teenida kiidusõnu, unustades enda maapõue rikkuse põlevkivi. Kui Narva jaamad töötaksid pidevalt siis tuleks elektrihind alla. Igakordne katelde taaskäivitamine on kulukas. Küüniline on minister Sikkuti seisukoht, et iga ettevõtja peab vaatama kuidas väiksem energia arve saada. Aga kuidas eesmärgini jõuda jätab ta mainimata.