Maailmakord on muutunud ja aeg on kohaneda uue reaalsusega. Selles uues tegelikkuses ei tohi NATO idatiiva riigid – Balti riigid, Poola ja Soome – jääda lootma suuremate ja tugevamate armule. Ühine ajalugu agressorist Venemaaga ja geograafiline asend muudavad need riigid Euroopa Liidu ja NATO esimeseks kaitseliiniks, kirjutab London King's College'i rahvusvaheliste suhete tudeng Sandra Laur (Keskerakond).