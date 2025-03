Terras ja Ratas Rõõmusõnum ettevõtjatele – EL otsustas bürokraatiamasinat lammutama hakata

Iga päev neelavad bürokraatlikud labürindid ja vormide täitmine miljonite Euroopa Liidu kodanike aega. Ülereguleerimine on ka meie ettevõtete suurim takistus. Selle all kannatavad kõik - alates avaliku sektori töötajatest kuni ettevõtjate, inseneride ja põllumeesteni. Halduskoormus raiskab aega, raha ja pidurdab innovatsiooni. Seda tuleb muuta.

Peame leppima, et kindlad aruandluskohustused on ELi põhieesmärkide saavutamiseks olulised, olgu selleks keskkonnaohutus või kliimaeesmärgid. Kuid üldpildis jääb Euroopa globaalses konkurentsis maha. Ettevõtjad ja töötajad on rahvusvahelises konkurentsis meie vedurid, peame andma neile innovatsiooniks vajaliku aja ja vabaduse, mitte rõhuma praeguse bürokraatliku masinavärgiga.