RAINER SAKS Ukrainlased näitasid õhurünnakus uut raketiarendust

Selle foonil teatas Ukraina president eile, et Ukrainal on õnnestunud edukalt lahingsituatsioonis kasutada raketi «Neptun» uut arendust. Algselt laevavastase raketina disainitud relv on nüüdseks arendatud tabama maapealseid sihtmärke ning uus arendus peaks varasemast oluliselt kaugemale lendama. Ukraina presidendi sõnul tabab see nüüd sihtmärki kuni 1000 km kaugusel. Hiljem ilmusid meedias infod, mille kohaselt üleeile Venemaal Musta mere ääres Tuapse linnas süttinud naftaterminali rünnati just uue Netpuni raketiga.