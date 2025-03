On selge, et Venemaa ei ole loobunud oma eesmärkidest Ukraina suhtes. Tulenevalt ootamatult tekkinud olukorrast näeb Kreml väga hästi, et avanenud on ajaaken. Venemaal on loomulikult mõistetud, et sõjaliselt ei ole hetkel võimalik Ukrainat üheselt alistada, kuid hübriidrünnete ja luureoperatsioonide intensiivsus jätkub. Moskva lootused ei pruugi kunagi täituda ning ilmselt on 100-protsendilise tulemuse saavutamine praeguste eelduste juures võimatu, kuid probleem on ka see, kui Putinile on jäetud mulje, et tal tasub proovida.