RAINER SAKS Trump jäi uskuma Venemaa fantoomoperatsiooni

USA president teatas sotsiaalmeedias, et suhtles venemaa presidendiga ning olevat lootust sõja lõpetamiseks. Ühtlasi nimetas ta, et 1000 Ukraina sõdurit on sisse piiratud Vene vägede poolt. See viimane fakt kinnitab, et presidendi eriesindaja Witkoff tõesti kohtus Moskvas Venemaa presidendiga isiklikult, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.