JUHTKIRI Moskva pisaraid ei usu

Põhimõtteliselt võib relva- või ka vaherahu olla kaht tüüpi. Esimene sillutab teed suuremale rahulepingule. Nii juhtus näiteks Vabadussõjas 3. jaanuaril 1920, mil jõustus vaherahu Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel. Ligemale kuu aega hiljem sai allkirjad Tartu rahuleping.

Ent on ka teist tüüpi relva- või vaherahusid. Selline ajutine rahu aitab armeesid paremini ümber grupeerida, et pärast seda sõjategevust jätkata. Sest ühele sõdivale poolele on tol hetkel kasulikum sõda pidada kui rahuleppeid sõlmida.

Kui USA ja Ukraina paistavad kalduvat esimese tüübi poole, siis Venemaa on valmis Ukrainas edasi sõdima. USA presidendile on rahu Ukrainas ja seda sisse juhatav relvarahu sisepoliitilise tähtsusega – lubas ta ju presidendiks saades sõja Ukrainas lõpetada. Saab näha, kui kaugele on ta valmis selle valimislubaduse elluviimisel minema. Ukrainale on küsimus ellujäämises ning relvarahu aitaks üle kolme aasta kestnud täiemahulises sõjas hinge tõmmata.

Lisagem, et Ukraina on teinud tohutult järeleandmisi, olles valmis sõlmima USAga maavarade lepingu. See näitab Ukraina valmisolekut rahuks. Samuti on USA taastanud sõjalise abi Ukrainale ning karmistanud sanktsioone Venemaale.