JAAK PIHLAKAS Kas keegi ütleks, miks günekoloog ja lastearst määravad inimestele puudeid?

Ilmekaks faktiks on ka kurioosum, et mõne aastaga on puuetega inimeste arv vähenenud Eestis ca 40 tuhande inimese võrra. Suurt arengut meditsiinis pole toimunud, suremus on tavapärane, kuhu siis need inimesed on kadunud? Pigem peaks neid juurde tulema, kuna viimastel aastatel on olnud meie riigis märkimisväärne migratsioon, mis peaks kasvatama ka puuetega inimeste arvu.