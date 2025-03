Valitsusremondi käigus oleme kuulnud jutte, et Eesti ametnike arvu võiks kärpida 20 protsendi võrra. Peagi näeme, kuidas sellega läheb, kuid mõte pole iseenesest halb. Oleme ju viimastel aastatel korduvalt lugenud lugematutest katsetest midagi riigieelarves kärpida, mis paraku on aga päädinud tulemusega, et käesolev riigieelarve on Riigikontrolli hinnangul eelmisest suurem.