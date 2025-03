Tõnis Oja Trump möllab varade kallal. Kas ka Eesti inimene saab pihta?

Maailm on näinud internetisektori mulli lõhkemist, üleilmset finantskriisi, koroonapandeemiat, mis kõik globaalsed aktsiaturud mõneks ajaks põrmu paiskasid. Kas me peaksime olema nüüd Donald Trumpi poliitikat vaadates murelikud?

Pärast seda, kui tuntud meediaväljaanne paanitses, et Donald Trump laastab meie pensionivara, vaatasin, kui palju on siis minu teise samba fondist raha kaduma läinud. On ju maailma, eriti USA aktsiaturud Trumpi poliitika tõttu märkimisväärselt langenud, mis mõjutab paratamatult ka pensionifonde, kirjutab nädalakommentaaris majandusajakirjanik Tõnis Oja.