Minu generatsiooni inimesed mäletavad kindlasti Genesise loole «Land of Confusion» tehtud muusikavideot. Videos ärkab president Reagan hommikul pärast painavat unenägu ja tahab kutsuda meditsiiniõde. Voodi kõrval seinal on kaks punast nuppu, ühe juurde kirjutatud «NURSE» (õde), teise juurde «NUKE» (tuumapomm). Segaduses Reagan ajab nupud segi ja vajutab kogemata tuumanupule, põhjustades aatompommi plahvatuse.

Kas tahtlikult või mitte, aga viimase nädala uudistevoo järgi otsustades on president Trump samuti vajutanud tuumanuppu, käivitades diskussiooni USA tuumaheidutuse usutavusest ja kindlusest nii Euroopa kui ka NATO kontekstis. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, et soovib avada arutelu Prantsusmaa tuumaheidutuse laiendamise kohta teistele Euroopa riikidele. Sama meelt on ka tulevane Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz ning Leedu president Gitanas Nausėda. Poola teavitas valmidusest liitlaste tuumarelvade paigutamiseks oma territooriumile juba aasta tagasi.