LAURI VAHTRE Kas rahvas jääb rahule, kui valitsus lehma välja viib?

See käis nii. Läks mees targa juurde ja kurtis: «Mul on majas väga vähe ruumi, elame ühes toas kogu pere ja vanavanematega, mitte ei mahu ära. Mis teha?» Tark vastas: «Sul lambad on? Too nad tuppa.» Mees tõi oma kümme lammast tuppa, aga paremaks ei läinud, läks hullemaks. Tuli jälle targale kurtma. Tark küsis: «Sul lehm on, eks? Too lehm kah tuppa.» Mees tõi lehma tuppa, aga asi läks veel hullemaks. Tuli nädala pärast tagasi, kurtis targale, et olukord on täiesti väljakannatamatu. Tark ütles: «Vii lehm välja.» Mees tuli järgmisel päeval tagasi ja tänas tarka pisarsilmil: «Küll on nüüd lahe elada, aitäh.»