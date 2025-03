OLEKSANDRA MATVITŠUK Kus on inimlikkus Ukraina rahuläbirääkimistes?

Tuletan rahuläbirääkijatele meelde, et rahu tähendab vabadust elada ilma vägivallahirmuta ning võimalust näha tulevikku. Me ei tohi unustada, et see sõda Venemaaga ei ole pelgalt kahe riigi vaheline konflikt. See on sõda kahe süsteemi vahel: autoritaarsuse ja demokraatia vahel. Mõlemal süsteemil on oma väärtused ja hoiakud.