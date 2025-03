Muide, emalt sain ma esimese poliitilise õppetunni, mis mõjutas kõike edasist. Oli Stalini aeg, haigele emale toodi valimiskast koju ning eeldati, et ta tänulikult laseb ainukandidaadi nimega sedeli kasti. Selle asemel teatas ta, et valimised on põhiseaduse järgi salajased, läks oma sedeliga kõrvaltuppa, sulges ukse ning tõmbas minu silme all kandidaadi nime maha. Seda hoolimata kuuldustest, et KGB on kõik sedelid salaja märgistanud ning selgitab välja vastuhääletajad.