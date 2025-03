LOODUSFOTO Lõokesed otsivad õiget elupaika

Lõokese isaslinnud lendavad oma pesitsusaladele ühekaupa ja ülemeelikult lõõritades. Esimestel kevadistel saabujatel on elupaikade osas paremad valikuvõimalused. Ja tänapäeva lõokeste jaoks on kodukoha valikul kaalul rohkem kui varasematel aegadel – ehkki kevadised põllud näevad välja samasugused nagu muistsetel aegadel, on intensiivselt majandatavate ja mahepõldude vahel oluline vahe.