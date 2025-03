Kas Eesti toidujulgeolek on tõesti oluline vaid põllumajandus- ja toidutootjatele? Kas põllumajanduse ja toidutootmise rolli meie riigi julgeolekus, majanduses ja regionaalarengus võib lihtsalt hajutada teiste teemade seas? Viimaste arengute valguses tundub, et just see on juhtumas, kirjutab Kerli Ats, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esinaine.