Kauksi Ülle Lubage meil olla päriselt olemas, siis lõunaq nõsõs

«Lõuna-Eesti keel on põliskeel, väga vana ja auväärne piirkonnakeel. Seda on edasi antud põlvest põlve ning setod ja võrokesed soovivad oma keele edasi anda ka tulevastele põlvedele. Kuna ainult kodude baasil ei ole see kaasajal enam võimalik, seepärast tunnevadki setod ja võrokesed suurt muret unikaalse keele säilimise pärast. Seto keel ja võru keel, samuti mulgi keel ja tartu keel peavad olema riiklikult tunnustatud, sest ilma seadusliku toeta võib lõunaeesti keel hääbuda.» Niiviisi alustasid Võrokeste ja Seto Kongresside Vanemate Kogud ühisel koosolekul petitsiooni lõunaeesti keelte tunnustamise nimel piirkonnakeeltena.

Ma ei tea täpselt, keegi ei tea, kui palju lõunaeesti keelte oskajaid, kõnelejaid on, sest esimesel rahvaloendusel, mil mu juures küsitleja käis, ei saanud ma end kirja panna võrokesena. Loendaja hakkas tungiva palve peale nutma ning ütles, et neile anti juhend, kus öeldi, et ei või selliseid asju kirja panna. Kahel järgmisel rahvaloendusel saavutasid võrokeste ja setode poliitikud ning eestvedajad selle, et oli küsimus, kas oskate mingit murret või veidrat keelekuju. Selle küsimuse vastuseks tuli arv…