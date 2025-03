HEIDO VITSUR Ametnike kärpimine üksi pole kunagi töötanud

Mõelgem hetkeks sellele, et Elon Muski juhtimisel poole sajandi jooksul juba kolmandat korda ette võetav administratsiooni kärpimise katse USAs on tekitanud nii palju segadust, et president soovitas Muskil oma ettevõtmistes hakata kirve asemel kasutama skalpelli. 20 protsenti on lihtne ja arusaadav eesmärk, aga niipea kui kirve asemel tuleb hakata kasutama skalpelli, läheb olukord keeruliseks.