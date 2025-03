ANDREI KUZITŠKIN Trumpi käitumise taga on üsna selge põhimõte

Mulle ei meeldinud Donald Trump juba esimesest hetkest, mil teda 2005. aastal mingis telesaates esimest korda nägin. Ta tundus mulle ülbe, täispuhutud kalkunina, suurelise ja äärmiselt ülbe inimesena, kellel on hüpertrofeerunud ego ja ülemäära kõrge enesehinnang. Aastate jooksul minu antipaatia Trumpi suhtes süvenes iga tema ekraanile ilmumisega. Minu silmis oli ta omandanud püsiva maine jõhkardina, kellel on mühaklikud kombed.

2016. aasta valimiskampaania ajal jälgisin Trumpi ja olin pikka aega kindel, et ameeriklased ei hääleta kindlasti sellise paljusõnalise ja riiaka kandidaadi poolt. Kuid kuu aega enne valimispäeva hakkasin muretsema: mulle tundus, et Trumpil on võimalus võita. Kuid kohalikud Ameerika eksperdid veensid mind üksmeelselt, et Hillary Clintonil on võit juba taskus. Nagu paljud teisedki, kogesin ma seetõttu šokki, kui ärkasin 2016. aasta 9. novembri hommikul maailmas, kus Ameerika Ühendriikide presidendiks sai Trump. Kogu tema järgnev tegevus selles ametis tekitas minus protesti ja pahameelt ning ma võtsin Trumpi kaotuse 2020. aasta valimistel vastu sügava rahuloluga.