JUHTKIRI Eriolukorra eriline õppetund

Vaadates maailmas toimuvat praeguse aja tarkusega, tuleb nentida, et meile harjumuspäraseks saanud vabadusi ei saa võtta iseenesestmõistetavatena. Me võime need kaotada, kui ei ole piisavalt tähelepanelikud.

Hispaania tänavaile saadeti patrullima sõjavägi. Cómpeta mägilinnakese peale Pepe Moyanole meeldis sotsiaalmeedias poseerida soomusmasinate ja automaaturite taustal ning korraldada oma kabinetis kriisinõupidamisi, kus teda ümbritsesid laigulistes vormides sõdurid. Autoritaarset korda mäletavate hispaanlaste jaoks oli see liig. Seni erimeelsusel olnud poliitilised jõud leppisid kokku ja võtsid Moyano maha, otsustades, et linnapea hakkab nende esindajate vahel olukorra selginemiseni ja valimisteni roteeruma.

Võib nõustuda toonase riigisekretäri Taimar Peterkopiga, et Eesti riik sai erakorralise olukorraga hakkama ning valitsus kasutas laialdasi volitusi pigem vastutustundlikult. Jah, tagantjärele vaadates võib väita, et mõne asjaga pingutasime meiegi üle. Kuid vabandava asjaoluna saame öelda, et me ei tundnud koroonaviirust veel piisavalt hästi. Telepilt, kuidas hiinlased ehitasid ahvikiirusel uusi suurhaiglaid, ei süstinud meisse just erilist positiivsust ning tundus mõistlik käituda vanarahva ütluse järgi: parem karta kui kahetseda!