LAURI LINNAMÄE Kuramuse surnud, jälle rikuvad meie statistikat

Mullused 69 hukkunut saatsid meile teisest ilmast sünge sõnumi liiklusohutuskava läbikukkumise kohta. Faktid («seda on lubamatult palju») on õiged, kõlama jäänud järeldused («inimesi peab veel rohkem manitsema õigesti liiklema») pärinevad umbes kolme inimpõlve tagusest teadmisest.

1950-60ndatel valitses liiklusohutuses nimelt nn kolme E põhimõte: education, enforcement, engineering. Kõlab kaunilt ning seab null tähelepanu ja null vastutust ohutu liikluskeskkonna loomisele. Ehk puudu on neljas E – E nagu environment – ning nägemuse järgi on inimene see, kelle ülim kohustus on mitte ette jääda, mitte avariisse sattuda. Isegi autosõidu turvalisuses nähti (eriti USAs ja mõistagi mõjukate autotootjate lobby toel) lahenduse alguse ja lõpuna juhtide «paremat väljaõpet», mitte turvavarustuse (nt turvavööde) kohustuslikuks muutmist.