Euroopa Liit on pöördepunktis. Olukorras, kus Ameerika Ühendriigid on muutmas oma prioriteete ja Venemaa panustab 10 protsenti SKTst sõjalistele kulutustele, on Euroopa mõistmas, et peab rohkem oma julgeolekusse panustama. Uute ohtudega silmitsi seistes pole meil enam tegevusetuse luksust. Peame oluliselt Euroopa kaitsesse investeerima.