Praegused lapsed aga hakkavad tulevikus kõrgemaid pensione maksma inimestele, kes ise ühtegi last üles ei kasvatanud. Sellises süsteemis elades ongi ratsionaalne otsus mitte lapsi saada – sisuliselt on see nulli lapse poliitika.

Selgitan lähemalt, kuidas see nii on. Ühe lapse täiskasvanuks kasvatamine läheb maksma vähemalt 200 000 eurot. Ühiskonna põlvest põlve kestmiseks sama rahvaarvuga on vältimatult vaja peres üles kasvatada kolm või enam last, et kompenseerida loomulikku suremust ühiskonnas. Kolme lapse kasvatamiseks kulub seega ligikaudu 600 000 eurot.