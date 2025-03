Rainis Toomemaa Tuulegeneraatorid ja pseudoväärtused

«Tõll, Tõll, tule appi! Jälle on häda käes, vaenlane on tunginud meite sekka, ei heida armu noorele ega vanale!» kisendasid meie kauged esiisad ja -emad. Ja nüüd, 2025. aastal, näikse, et täbar-kibedad ajad on taaskord päral, kirjutab tõlkija ja bioloog Rainis Toomemaa.