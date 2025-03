Kaitseminister Hanno Pevkur on siiani järjekindlalt väitnud, kuidas kõik on parimas korras ja investeeringuid tehakse. 7. märtsi intervjuus ERRile märkis ta, et kaitseväel ja kaitseministeeriumil on täpne ülevaade, mida on vaja soetada ja lähiajal tutvustab ta seda ka valitsuses. Aga mida siiani tehti!? Kaitseväe endise ja praeguse juhataja riskianalüüsidel põhinevaid soovitusi laskemoona soetamiseks ei võetud kuulda. Mäletatavasti lahkus olukorra kriitilisuse ja reformierakondliku valitsuse ükskõiksuse tõttu ministeeriumi kantsler Kusti Salm möödunud suve lõpul isegi ametist. Pevkur veel valetas inimestele, kuidas kõik on parimas korras. Nüüd peaminister Michal ​ei näi sama optimismi enam jagavat.