MART KULDKEPP Vaherahuettepanek paneb Venemaa ebamugavasse olukorda

Mõneti teiselaadne, kuid siiski tähtis võit on n-ö vaherahuettepanekuga nõustumine Ukraina poolt ning USA ja Ukraina ühiselt väljendatud seisukoht, et pall on nüüd Venemaa väljakupoolel. See paneb Venemaa ebamugavasse olukorda: ettepanekuga mittenõustumisele võivad järgneda mingid konkreetsemad survemeetmed USA poolt; sellega nõustudes aga õõnestaks Putin omaenda jalgealust, sest sel juhul on raske vältida muljet, et Venemaa on USA surve all olnud sunnitud oma maksimalistlikke sõjasihte revideerima. See aga oleks halb Putini režiimi riigisisesele ja rahvusvahelisele mainele, mille jaoks on oluline jääda kindlaks narratiivile, et «kõik läheb plaanikohaselt» ja sõjalise erioperatsiooni eesmärgid kahtlemata saavutatakse.