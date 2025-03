RAINER SAKS Ukraina saatis Venemaa poole enneolematu droonipilve

Kindlasti oli see kõige ulatuslikum droonirünnak, mida Ukraina armee on Kunagi Venemaal korraldanud. Ukraina soovis Venemaale näidata, et suudab vajadusel korraldada ulatuslikke rünnakuid Moskva linnas. Venemaa Riigiduuma kaitsekomitee esimees nõudis vastuseks Ukraina ründamist müütilisevõitu «Orešnik» raketiga. Teisisõnu tajutakse Venemaal seda rünnakut, kui nende sõjalise staatuse degradeerimist.

Ukraina ja USA läbirääkimiste järel ilmus lakooniline teade, et Ukraina nõustus USA ettepanekuga sõlmida 30 päevane täielik vaherahu juhul kui Venemaa sellega nõus on. Ühtlasi kohustus Ukraina vaherahu jõustumise korral läbi rääkima Venemaaga lõpliku rahu sõlmimise üle. Ukraina nõudmisel on vaherahu ettepaneku kohaselt ette nähtud kõigi kategooriate sõjavangide vabastamine ja okupatsioonivõimude röövitud laste tagasi toomine. USA kohustus survestama Venemaad vaherahuga nõustuma ja tulema rahuläbirääkimistele. Ühtlasi teatas USA, et lõpetab pausi sõjalise abi andmises Ukrainale. Maavarade lepingu protsessiga lubatakse kiiresti edasi minna.