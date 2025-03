Postimees on korduvalt oma juhtkirjades juhtinud tähelepanu asjaolule, et ettevõtlus on midagi, mis loob reaalselt väärtusi. Makse võib koguda küll, ent kui on puudu miski, mis suudaks neid makse genereerida, siis pole kasu ka maksutõusudest.

Võiks ju arvata, et kaitsevõime ei puuduta otseselt majandust, ent see on petlik arvamus. Just teadmine, et oleme oma julgeoleku heaks kõik teinud, annab ka ettevõtjatele kindlustunde, et siin on mõtet äri ajada. Ettevõtjad ootavad valitsuselt selgeid sõnumeid, mitte tõmblemist, mida oleme viimastel aastatel liigagi tihti näinud.