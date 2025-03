METSAEKSPERDID Kaitsemetsade kategooria taastamine on hädavajalik

Korduvalt on avalikkuses tehtud ettepanek taastada kaitsemetsade kategooria. Kaitsemetsad täidavad metsa hüvede säilitamise funktsioone: bioloogiliselt terve metsamaastiku säilitamine; kaitstavate loodusobjektide hoidmine; maastiku, mulla ja vee kaitsmine; inimestele puhkamise, tervise parandamise ja sportimise võimaluste loomine värskes õhus. Kaitsemetsade majandamise eesmärk on metsa kui koosluse säilitamine ja kõigi väärtuste kasutamine metsa tasakaalulist ökoloogilist seisundit kahjustamata.

Et edaspidi sellised lageraie juhtumid ei toimuks nagu hiljuti Kehra kogukonnametsaga, on vaja teha põhimõtteline otsus. Sellised elanike elukvaliteeti hoidvad ja kaitsvad metsad on vaja säilitada metsa erinevate hüvede ja loodusväärtuste hoidmiseks, mitte sealt eelkõige puidu tihumeetreid kasvatada. Need metsad on vaja majandusmetsade uuendusraiete arvestuslangi arvestusest välja võtta ja hooldada püsimetsana.