Dauri Kivipuur Tallinn vajab võimekaid juhte

Tallinna linn on pidevas muutumises, kasvades ja arenedes. Sellega on kaasnenud ka erinevate juhtimisstruktuuride ülesehitus, et tagada tõhus teenuste osutamine ja linnaelanike heaolu, kirjutab TalTech-i avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni magistrant​ Dauri Kivipuur (Reformierakond).