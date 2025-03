MATTIAS JÕESAAR Kulutame miljoneid, et teha metsadest niidud ja siis niitudest jälle metsad

Pärandniitude taastamine ja hooldamine on iseenesest küllaltki arusaadav tegevus, kuna niidud aitavad säilitada põllumajanduseks vajalikku elurikkust ja looduse mitmekesisust. Eesti on seadnud eesmärgi taastada 45 000 hektarit pärandniite. See tegevus muutub aga mõttetuks, kui samal ajal soodustada põllumaadele ja rohumaadele metsaistandike rajamist kuni 80 000 hektari ulatuses.