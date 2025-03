BJØRN LOMBORG Kuidas leida raha Euroopa kaitsmiseks?

Euroopa on üksinda: 1945. aasta järel tekkinud maailmakord on kokku varisenud ja peagi ametisse asuva Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi sõnul on keskööni viis minutit. Nii Merz kui ka Prantsusmaa president Macron pooldavad Euroopa strateegilist autonoomiat. Ent see on kulukas ja eeldab suuri kompromisse. Euroopal oleks viimane aeg lõpetada raha kulutamine üle jõu käivatele ja kasututele kliimaeesmärkidele, mida üheski muus maailmajaos ei järgita, kirjutab Bjørn Lomborg, mõttekoja Copenhagen Consensus president.