RAIVO SALUMÄE Kogukondade arendamine päästaks Eesti ühiskonna isekusest

See, et oleme rahvusvahelises poliitikas jõudnud nartsissistliku-emotsionaalse lähtekohani «meeldib või ei meeldi», peegeldab pealekasvavates põlvkondades valitseva mentaliteedi muutumist. Vastasel juhul ei saaks see poliitikat kujundada. Nimetatud usalduskriisi laiem probleem avaldub moraalse kompassi kaotanud valijate puht emotsionaalses valikus, mis pole enam ratsionaalne ega kõlbeline.

Jõuline tegutsemine on saanud omaette väärtuseks, millega seondub kriitika (arutelu) talumatus. Tegu on reageeriva tundliku kitsa enesekesksusega, mis ei võimalda olevaga terviklikku-kõlbelist suhestumist. Kaljulaid soovitas ühtlasi Donald Trumpiga suhtlemisel edu saavutamiseks kasutada temale meeldivat tooni. Probleem on aga üldisem kui Trump või Ukraina sõda. Trump on vaid äratuskell. Probleem seisneb kvaliteetse ühiskondliku mõtlemise avalikus kärbumises ning sellest tulenevas elu üldises allakäigus.