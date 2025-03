Uue maailma poole

Arvestades Elon Muski praegust lähedust presidendile ja üliagarat toimetamist, võiks arvata, et see maailm on teisel planeedil. Näiteks Marsil. Aga hektilise tegevuse ja sõnumite virvarri tagant aimub hoopis suunavat tausta. Erinevalt eelmisest Trumpi presidentuurist, kui tal plaani polnud ning alles ametisse saades hakkas tegutsema ja vajalikke kaadreid komplekteerima, mistõttu nende hulka sattus palju vana vabariiklaste kohordi väljapistvaid ja Trumpi ohjeldada püüdvaid ja seda isegi suutvaid persoone.