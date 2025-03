RAINER SAKS Venemaal on Euroopa kõrvale tõrjumiseks strateegia

USA allikad teatasid eile, et toimub ka USA delegatsiooni kohtumine Venemaa läbirääkijatega, kuid Venemaa ametnikud eitavad sellise kohtumise plaane. See on juba teist korda, kus USA välja kuulutatud kohtumine tühistatakse Venemaa ametnike poolt. Ei näi usutav, et USA suudaks mingil moel sundida Venemaad oma survele alluma. Võimalik, et Venemaa suudab hoopis jätkata USA mõjutamist endale sobivas suunas.