JUHTKIRI Stenbocki maja pereheitmine

Meie julgeolekuolukord on järsult halvenenud. See tähendab, et tühjade poliittehnoloogiliste vaidluste asemel peab Stenbocki maja näitama kiiret otsustusvõimet. Meil on vaja pidada aktiivselt sidet oma Euroopa liitlastega, aga teha ühtlasi kindlaks seegi, kas meie lepped ameeriklastega peavad. Juurde tuleb osta laskemoona, rajada kindlustusi, teha kõike seda, millest on palju räägitud ja üht-teist tehtudki, kuid siiski mitte veel piisavalt. Peenhäälestuse ja rohepöörde jutud võiksid jääda tulevikku.