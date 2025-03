JÜRI RATAS President peaks algatama kõnelused uuteks valimisteks

Aga kas lahendus on tõesti koalitsioon, mille kogutoetus on vaid 15,6 protsenti (RE 13,4 protsenti + Eesti 200 2,2 protsenti)? See ei ole vastus nendele väljakutsetele, millega Eesti silmitsi seisab. Eesti vajab terviklikku maksusüsteemi reformi, sest praegune maksukoormus käib inimestele üle jõu ja suretab ettevõtlust. Automaks on selle üks ilmekatest näidetest. Samuti võiks loodud koalitsioon Kaja Kallase aegse maksuküüru muudatuse ära jätta.

Kui valitsuskoalitsioon suudab kahe päeva jooksul muuta pikaajalisi energiapoliitilisi seisukohti 180 kraadi, siis on selge, et Eestil puudub kindel energiapoliitiline suund. Me vajame selget visiooni, kus on arvestatud ka juhitavate tootmisvõimsustega – ilma selleta ei saa me tagada energiajulgeolekut ega taskukohaseid hindu.