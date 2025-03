RIHO MAURER Miks meil levitatakse alkotarbimise kohta organiseeritud libauudiseid?

Kuidas alkoholipoliitika debatis libauudiseid toodetakse? Üks hea näide sellest on 16. detsembril TV3 «Seitsmesed uudised» eetris olnud uudislugu «Alkohol on väga kergesti kättesaadav ja Tallinnas oli detsembris iga viies alaealine ehk 20 protsenti 15-16-aastastest koolinoortest purjus». Uudist, et iga viies alaealine koolinoor on olnud detsembris purjus edastati ka kogu päeva raadios ja lisaks jooksis selle uudisloo reklaam ka mitu korda uudiste 60-minutilise kestvuse ajal, sest sellest oli tehtud üks peauudistest.