Saabumas on John Mearsheimeri, Jeffrey Sachsi ja Rein Müllersoni tähetund. Nemad ju ütlesid, et Venemaaga tuleb arvestada, NATO itta laienemine on viga. Ja enam kui kolm aastat pärast seda, kui Moskva esitas läänele ultimaatumi, on see Washingtonis kohale jõudnud, kirjutab toimetaja Andres Herkel päevakommentaaris.