Lisaks tuleb iga päev mh eestikeelseid sõbrataotlusi, millest lähemalt uurides saab aru – jälle troll! Hetk hiljem aga näen, et 20 reaalset Facebooki sõpra, sh mõni poliitik, mõni ajakirjanik (!) või kunstnik, kirjanik, on trolli juba kiiruga enda sõbralisti võtnud. Eriti kui trolli profiilipildil on kaunitar või ka vanem sümpaatne prillidega daam, kes meenutab pensioniealist kooliõpetajat. Vahel kõlab trolli kasutajanimi eestipärasena, aga midagi on seal ka võõrast ja kummalist – ju ei tunne tehisaru veel eestlast nii hästi.